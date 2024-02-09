Лубинец требует расследовать непроведение надлежащего медицинского осмотра.

В Одесской области мобилизовали мужчину с эпилепсией, он умер в первый день службы. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Во время мониторинга интернет-сети обнаружил информацию о мобилизации ТЦК Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы", - написал он в своем Telegram-канале.

Лубинец направил запрос в специализированную прокуратуру в сфере обороны, дело взяли на контроль. Расследовать должны непроведение надлежащего медицинского освидетельствования военнообязанного, а также непринятие должностными лицами в/ч своевременных и необходимых мер медицинской помощи.

Видео дня

Также он обратился в органы военного командования относительно усиления контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства во время проведения мобилизационных мероприятий, воинского учета граждан и прохождения ими ВЛК в ТЦК и СП.

Мобилизация людей с инвалидностью: последние новости

В августе 2023 года стало известно о смерти жителя Одесской области в одной из воинских частей Николаевщины. Выяснилось, что у него случился приступ эпилепсии в первый день прибытия на место службы.

Активисты заявляли, что приступ у 29-летнего мужчины произошел от волнения из-за вручения повестки. В то же время глава Ширяевской центральной районной больницы говорил, что причиной смерти стал отек головного мозга, данных по инвалидности у них не было.

Вас также могут заинтересовать новости: