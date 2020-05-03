У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен, полиция открыла дело
Министерство иностранных дел Украины заявляет об отрицательных результатах анализов у двух украинских граждан, которых нашли мертвыми в одном из отелей на острове Бали (Индонезия), что свидетельствует об отсутствии заражения ими коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
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"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", - сказал дипломат.
"В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование", - добавил он.
В частности, с целью установления причины смерти, полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел.
Посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранителям контактные данные дочери умерших граждан с целью получения от нее соответствующего разрешения.
Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Индонезии.
Как сообщал УНИАН, в конце апреля в Индонезии в номере отеля обнаружили мертвыми двух украинцев. До 3 мая проводились анализы на возможное наличие коронавируса в телах.