Водитель ВАЗа, который выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, был пьяным.

Во Львовской области в результате ДТП при участии автомобиля "ВАЗ 2109" и микроавтобуса погибли три человека, еще столько же травмировались.

Как сообщает Главное управление Нацполиции во Львовской области, авария произошла 26 февраля около 04:40 на автодороге "Тернополь-Львов" вблизи села Словита Львовского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ 2109", 21-летний житель одного из сел Золочевского района, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter 313", которым управлял 41-летний львовянин.

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"От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и его пассажир, 24-летний житель Золочевского района, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир "ВАЗ 2109", 28-летний житель Кировоградской области, получил телесные повреждения и, несмотря на усилия медиков, скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Кроме этого, водитель микроавтобуса, его пассажир, 38-летний житель Львовского района, и пассажир легковушки, 41-летний мужчина из Золочевского района, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Правоохранители установили, что водитель "ВАЗ 2109" находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство.

Как сообщила в Facebook участница сообщества Варта1 Наталья Струк, грузовик, попавший в ДТП, занимается эвакуацией тел погибших бойцов.

"Машина возвращала погибших героев домой. К сожалению, произошла авария", - написала она, обнародовав несколько фото с места аварии.

Военный, вернувшийся из российского плена, погиб в ДТП

В начале февраля стало известно, что военнослужащий Юрий Галкин, который лишь 31 января вернулся домой после двух лет российского плена, погиб в ДТП.

По словам дочери погибшего, его сбила машина во время перехода дороги.

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