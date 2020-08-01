Ликвидация полтавского террориста: ГБР открыло дело по статье об умышленном убийстве

В Госбюро начали расследование по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство.

Государственное бюро расследований даст правовую оценку действиям правоохранителей при задержании полтавского беглеца.

Как сообщается в Telegram-канале ГБР, начато досудебное расследование по факту нанесения при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области телесных повреждений 32-летнему мужчине, от которых он скончался.

«1 августа около трех часов ночи в с. Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем бежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, причинив огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший», - говорится в сообщении.

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Следователи ГБР внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он уехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле. Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение автомобиля и взятие заложника) и скрыться. Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, сбежал в лесопосадку.

Правоохранители установили, что злоумышленник имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях.

Ночью, 1 августа, правоохранители установили местонахождение мужчины, однако, как заявили в Нацполиции, его действия начали угрожать жизни правоохранителей, поэтому снайпер обезвредил его.

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