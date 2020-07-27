Скниловская трагедия: сегодня - 18-я годовщина ужасной катастрофы на Львовщине
Сегодня исполняется 18 лет со дня крупнейшей катастрофы в истории авиационных шоу - Скниловской трагедии. Произошла она 27 июля 2002 года на Львовщине.
Скниловская трагедия - обстоятельства
Трагедия случилась во время празднования 60-летия 14-го авиакорпуса Военно-воздушных сил Украины. Это произошло на Скниловском аэродроме неподалеку от Львова. Истребитель Су-27УБ упал в толпу зрителей, которых тогда собралось около 10 тысяч. В результате погибли 77 человек (28 детей), были травмированы около 250.
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После обеда 27 июля во время завершения фигуры высшего пилотажа "полупетля", пытаясь перейти к горизонтальному полету и избежать столкновения с землей, самолет зацепил стабилизатором дерево, потом крылом бетонное покрытие рулежной дорожки, затем - врезался в Су-17М4Р 48. Впоследствии он упал прямо на людей, взорвался и загорелся. Двум пилотам удалось спастись - они катапультировались.
Расследование Скниловской трагедии
Для расследования была создана спецкомиссия при Минобороны, его вела Генпрокуратуре. В начале расследования рассматривались версии о технической неисправности самолета, ошибке пилотов, ошибке в планировании полетов и размещении зрителей.
Обвинения выдвинули пилотам, которым инкриминировали отклонение от летного задания, низкий профессионализм и халатность.
Правительственная комиссия признала, что причиной катастрофы Су-27 была ошибка пилотов. Кроме того, причинами, которые привели к катастрофе, названы неправильное расположение зрительской и летной зон.
Всего к ответственности было привлечено 10 человек - летчиков и людей, причастных к авиашоу. Их обвинили в совершении аварии из-за халатности и невыполнения плана полета.
Впоследствии некоторые обвиняемые были помилованы указом президента Виктора Ющенко.
Скниловская трагедия видео
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