Первоклассницу под Днепром выставили из класса, пока ее сверстникам раздавали подарки ко Дню Николая.
Об этом говорится в сюжете 5 канала.
Читайте такжеИзнасилование в детдоме Измаила: суд арестовал директора
Мать потерпевшей говорит, что указанное мероприятие провели за родительский счет. Накануне она отказалась платить очередные взносы, хотя обычно это делала.
"Я сдала на все фонды, я участвовала везде по максимуму. Все, что я сдаю, это касается только ребенка и только школы. Деньги были потрачены на учителя", – рассказала мать.
Школьницу выгнали из кабинета и закрылись вместе со святым Николаем еще до окончания уроков.
Учительница же возразила возмущения родителей девочки и отказалась общаться с журналистами.
В комментарии телевидению директор заведения взамен ответил, что любые взносы у них под запретом. Никакого конфликта в ситуации он не видит, а подарки, приобретенные за счет общества, вручены всем детям.
С конфликтом обещает разобраться специально созданная комиссия. Учительнице грозит выговор.
Другие новости
- Спрыгнула с электроопоры: на Львовщине нашли тело пропавшей девушки (фото)
- Одесскую учительницу, которая набросилась на ребенка за украинский язык, уволят
- В Киеве перед ТРЦ мужчина порезал себе вены и пытался выколоть глаз (видео 18+)
- В Херсоне полицейские спасли женщину от самоубийства: вытащили из петли
- Инцидент с избиением ученика учительницей на Львовщине получил продолжение
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram