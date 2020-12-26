Учительница же возразила возмущения родителей школьницы и отказалась общаться с журналистами.

Первоклассницу под Днепром выставили из класса, пока ее сверстникам раздавали подарки ко Дню Николая.

Об этом говорится в сюжете 5 канала.

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Мать потерпевшей говорит, что указанное мероприятие провели за родительский счет. Накануне она отказалась платить очередные взносы, хотя обычно это делала.

"Я сдала на все фонды, я участвовала везде по максимуму. Все, что я сдаю, это касается только ребенка и только школы. Деньги были потрачены на учителя", – рассказала мать.

Школьницу выгнали из кабинета и закрылись вместе со святым Николаем еще до окончания уроков.

Учительница же возразила возмущения родителей девочки и отказалась общаться с журналистами.

В комментарии телевидению директор заведения взамен ответил, что любые взносы у них под запретом. Никакого конфликта в ситуации он не видит, а подарки, приобретенные за счет общества, вручены всем детям.

С конфликтом обещает разобраться специально созданная комиссия. Учительнице грозит выговор.

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Автор: УНИАН