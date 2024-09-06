В областном ТЦК говорят, что он неприлично оскорблял военнослужащего.

В сети распространили видео, на котором мужчина в форме бьет человека, который отказывается с ним идти. Утверждается, что это произошло в Харькове.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео в своем Telegram-канале. Он сообщил, что его представитель в Харьковской области направила письмо в областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

"Подчеркну, что такие случаи требуют беспристрастного и быстрого расследования. В стране, которая борется за свою независимость, все должно быть в соответствии с законодательством, а если есть нарушение прав человека - необходима надлежащая реакция и ответственность", - добавил Лубинец.

На странице Харьковского ОТЦК и СП в Facebook подтвердили, что конфликт произошел в пятницу, 6 сентября. По их словам, мужчины "грубо отказались" предоставить документы для проверки, а один из них неприлично оскорблял военнослужащего.

На место вызвали полицейских, после чего мужчин доставили в РТЦК и СП для уточнения персональных данных. Один из задержанных получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, который отреагировал на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные меры. На время расследования военнослужащий - участник конфликта не привлекается к работе групп оповещения военнообязанных", - говорится в сообщении.

Скандалы вокруг ТЦК

Вчера уполномоченный ВР по правам человека Лубинец рассказал, что получил обращение от женщины, которая обвиняет ТЦК Закарпатья в избиении и смерти своего отца.

В Закарпатском центре заявили, что причиной смерти мужчины стал инфаркт. Согласно заявлению, мужчину направили в учебный центр после прохождения ВВК, однако по дороге ему стало плохо. Он умер в больнице.

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