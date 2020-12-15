Киевляне обратили внимание на крепление опор к земле.

Возможной причиной падения электроопор на Шулявском мосту может быть их ненадлежащее крепление.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в сообществе "Типичный Киев" в Facebook.

"Собственно, вот почему упали столбы на Шулявском путепроводе. Болты, которые никуда не входят и ничего не крепят... Нет слов", - возмутился автор публикации.

Шулявский мост в Киеве: падение столбов во вторник

В прошлом году была проведена реконструкция Шулявской развязки.

Сегодня, 15 декабря, столичная полиция предупредила водителей, что в связи с падением столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении станции метро Дорогожичи.

Из-за этого на Шулявке ограничили движение транспорта, образовались пробки.

Также в КГГА сообщили, что изменены маршруты следования троллейбусов №№30, 27, 22 и 42 из-за повреждения контактной сети на Шулявском путепроводе. Так, троллейбус №30 курсирует сейчас в оба направления через Воздухофлотский пр-т - станция метро "Лукьяновская" - станция метро "Дорогожичи".

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Автор: УНИАН