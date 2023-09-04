Российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в РФ.

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ РФ в ходе контрдиверсионных мероприятий на Сумщине, который собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны в приграничных районах области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, он делал это под видом "рабочих" поездок по региону на собственном автомобиле, а полученные данные агент отправлял врагу через один из мессенджеров.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что фигурант скрыто выезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора.

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По данным следствия, российским агентом оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в РФ.

"Злоумышленник был завербован еще до полномасштабной агрессии, а после 24 февраля 2022 года продолжил сотрудничество с врагом. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных об украинских защитниках. При обысках в квартире и автомобиле фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его переписки с агрессором. Сейчас задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 201 (контрабанда)", - говорится в сообщении.

В спецслужбе проинформировали, что злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Задержание российских агентов в Украине

СБУ задержала в Одессе еще одного участника террористической организации "ЛНР". Злоумышленником является местный житель-идеологический сторонник кремлевского режима. Во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года он принимал активное участие в провокациях в пользу РФ.

С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила свыше 2000 предателей и более 300 кадровых агентов российских спецслужб.

Стоимость российской техники, которую уничтожили подразделения СБУ с начала войны – более одного миллиарда долларов, и при этом было поражено около 3000 целей.

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