Боевик-разведчик тайно вернулся в город и пытался скрыться.

В Одессе задержан боевик батальона "Призрак" террористической организации "ЛНР", позывной которого "Санта". Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Известно, что одессит в 2014 году вступил в вооруженное подразделение террористической организации "ЛНР", так называемый 14-й батальон территориальной обороны "Призрак". Его позывной - "Санта". До 2016 года он оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.

Также "Санта" участвовал в боях в городе Лисичанск с целью удержания населенного пункта под контролем российских формирований.

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"Кроме того, он захватывал другие населенные пункты, здания и объекты на территории Луганской области. Вследствие успешного выполнения возложенных на него задач был назначен на должность командира роты "Призрак", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Одесситу сообщено о подозрении одесситу по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

По данным областного управления СБУ, злоумышленник - идеологический сторонник кремлевского режима. Во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года он принимал активное участие в провокациях в пользу РФ.

"Тогда, чтобы избежать ответственности за свои преступления, он сбежал во временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к рядам боевиков. Там его назначили командиром разведывательного подразделения подконтрольной РФ группировки "Призрак", которая в дальнейшем была подчинена командованию 2-го армейского корпуса страны-агрессора", - уточнили в СБУ.

С тех пор "Санта" воевал против ВСУ на востоке нашего государства, в том числе в районе Бахмутской трассы. Однако, впоследствии боевик решил бросить своих главарей и скрытно выехал на подконтрольную Украине территорию, и вернулся в Одессу. В городе он пытался "залечь на дно", но украинская спецслужба его нашла.

Во время обысков по местам пребывания злоумышленника в Одессе обнаружены фотоматериалы с доказательствами его участия в составе "ЛНР". Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений, в том числе контакты бывшего боевика с действующими участниками оккупационных группировок РФ.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, фигуранта зовут Никола Лустин, 1979 года рождения. Является сторонником СССР, в 2017 году даже обращался в Государственную миграционную службу за разъяснением о прекращении его советского гражданства.

Приговор другому одесскому предателю

Как сообщал УНИАН, в Одессе суд заочно вынес приговор жителю города Михаилу Петренко, который воюет против Украины. Он получил 14 лет лишения свободы. В 2014 году он вступил в террористическую организацию "ЛНР". Службу проходил в городе Краснодон, в составе отдельной бригады особого назначения "Одесса", тогда же был пулеметчиком. Впоследствии его зачислили во 2-е отдельное подразделение спецназначения "главного разведывательного управления республиканской гвардии "ДНР"" в Донецке.

Петренко был участником местного "Антимайдана", в частности на Куликовом поле. По словам очевидцев, он решил присоединиться к рядам террористов после событий 2 мая 2014 года - после массовых беспорядков, которые произошли в Одессе.

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