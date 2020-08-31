На данный момент полиция заблокировала участников акции на противоположную от "Паркового" сторону. Движение транспорта возобновлено.

Сначала около 30 пикетчиков заблокировали движение транспорта неподалёку от КВЦ «Парковый» в Киеве, где проходит съезд партии «Слуга народа».

Как передает корреспондент УНИАН, люди ходили с плакатами по пешеходному переходу, не давая возможности транспорту двигаться. На плакатах были требования навести порядок с застройками в столице.

Водители автомобилей сигналили в ответ, чтобы им разблокировали проезд.

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Неподалеку от участников акции стояли сотрудники полиции, но не принимали никаких мер. Позже сотрудники полиции оттеснили пикетчиков. Произошли небольшие столкновения.

На данный момент полиция заблокировала участников акции на противоположную от "Паркового" сторону. Движение транспорта возобновлено.

Съезд "Слуги народа": что известно

Делегаты седьмого внеочередного съезда партии «Слуга народа» определятся относительно участия в местных выборах 25 октября.

На съезде "Слуги народа" присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук.

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Автор: Надя Пришляк