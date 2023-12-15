Депутат Батрин рассказывал, как "распиливают" местный бюджет.

В Керецковском сельском совете Мукачевского района (Закарпатская область) депутат Сергей Батрин до подрыва гранат, вероятно, был возмущен некоторыми бюджетными вопросами.

До чрезвычайного происшествия депутат требовал, чтобы был озвучен отчет по бюджету на этот год, а потом уже принимался финансовый документ на 2024-й, пишет "Закарпаття 24" в Telegram, ссылаясь на сведения источника.

По данным собеседника, Батрин также "ссорился с коллегами насчет выделения во время войны сельскому голове надбавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада". Журналисты добавили, что, предположительно, этот вопрос возмутил депутата, поскольку он сначала не захотел признавать удовлетворительной работу главы сельсовета.

"...Но коллеги не приняли его претензии и аргументы. Мужчина вышел еще с одним депутатом и вернулся сам через две минуты уже с тремя гранатами, которые бросил на пол...", - отмечается на канале.

Ранее депутат записал видео, в котором рассказывал, как "распиливают" местный бюджет, и призвал людей не быть равнодушными и отстаивать свои права.

Депутат Керецковского сельского совета взорвал гранаты - что известно

В пятницу днем, 15 декабря, в полиции сообщили, что в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время сессии. В результате взрыва пострадали 26 человек.

По сведениям правоохранителей, шестеро пострадавших находились в тяжелом состоянии, а подрывника реанимировали медики. Закарпатский журналист Виталий Глагола отметил, что депутат-подрывник жив.

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