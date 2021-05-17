Ребенок захлебнулся водой в аквапарке, после чего у него остановилось сердцебиение и дыхание.

В Тернополе детский анестезиолог, который случайно оказался в аквапарке, спас от смерти 3-летнюю девочку.

Читайте такжеНа Волыни умерла 1,5-летняя девочка, которую отказалась осмотреть врач – СМИКак сообщил УНИАН генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольской области Михаил Джус, вчера, 16 мая, около 15:00 бригаду скорой помощи вызвали на ул. Гаевую, где в аквапарке «Аллигатор» захлебнулась водой 3-летняя девочка.

Отмечается, что после этого у нее остановилось сердцебиение и дыхание.

«Девочку спас областной детский анестезиолог, который случайно оказался поблизости, и сразу же начал проводить реанимационные мероприятия», – рассказал Джус.

После оперативно оказанной медицинской помощи, ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.

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Автор: Григорий Бондарь