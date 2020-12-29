В маршрутке №209 Харькова разгорелся скандал из-за пенсионера, который не захотел садиться на посадочное место.
Видео выложили 29 декабря в YouTube очевидцы.
Читайте такжеПод Днепром мать до смерти избила своего трехлетнего сына
Водитель приказал выйти из салона мужчине преклонного возраста, однако тот отказался, ответив, что не может сесть из-за состояния здоровья и что ему ехать всего одну остановку.
Такое поведение спровоцировало возмущение среди присутствующих харьковчан. Один из мужчин даже попытался силой вытолкать пенсионера. Женщина сбоку крикнула: "Сдохните уже, пожалуйста". Другие жаловались из-за остановки транспорта и угрозы штрафа из-за перевозки "стоячих" в период карантина.
Наконец мужчину уговорили сесть и маршрутка тронулась.
Другие новости
- В центре Днепра столкнулись два автомобиля, один из них влетел в магазин (фото, видео)
- Во Львове врач скончался на рабочем месте
- В Киеве экс-депутат пытался организовать убийство двух человек (фото, видео)
- В Киеве подростки с собакой подожгли доску объявлений и домофон: инцидент попал на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram