Большинство пассажиров перешло на сторону водителя.

В маршрутке №209 Харькова разгорелся скандал из-за пенсионера, который не захотел садиться на посадочное место.

Видео выложили 29 декабря в YouTube очевидцы.

Читайте такжеПод Днепром мать до смерти избила своего трехлетнего сына

Водитель приказал выйти из салона мужчине преклонного возраста, однако тот отказался, ответив, что не может сесть из-за состояния здоровья и что ему ехать всего одну остановку.

Такое поведение спровоцировало возмущение среди присутствующих харьковчан. Один из мужчин даже попытался силой вытолкать пенсионера. Женщина сбоку крикнула: "Сдохните уже, пожалуйста". Другие жаловались из-за остановки транспорта и угрозы штрафа из-за перевозки "стоячих" в период карантина.

Наконец мужчину уговорили сесть и маршрутка тронулась.

Другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН