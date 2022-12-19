Сегодня ночью, 19 декабря в 00:46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе "шахид" над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установки.
Как сообщили в "Энергоатоме", это является абсолютно недопустимым нарушением ядерной и радиационной безопасности.
"Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. В очередной раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии РФ и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира", - говорится в сообщении.
Ситуация с АЕС:
23 ноября 2022 года Южноукраинская АЭС была аварийно остановлена. На АЭС сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки были автоматически отключены.
23 ноября Хмельницкая АЭС была отключена от энергосистемы после атак России.
Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики.
Атаки на энергосистему Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.
14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.
19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами.