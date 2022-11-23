Остановка энергоблоков связана с разрушением сетей.

В Николаевской области аварийно остановлены все энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции (АЭС).

Как сообщил спикер "Энергоатома" Леонид Олейник, причиной этого является разрушение электросетей, передает РБК-Украина.

"Это связано с разрушением сетей. Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", – заявил он.

Известно, что энергоблоки АЭС вынуждено остановлены из-за падения напряжения в сети из-за отсутствия потребителей. А потребителей нет из-за поврежденных магистралей.

Атака России 23 ноября

Как сообщал УНИАН, 23 ноября армия РФ совершила очередную массированную ракетную атаку, ударив по инфраструктурным объектам Украины.

Сообщалось, что после атаки России Хмельницкую АЭС отключили от энергосистемы.

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