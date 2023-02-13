Он пытался "легализоваться" под видом волонтера, выдавая себя за переселенца из Луганской области.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, который пытался скрыться от правосудия в рядах представительства Красного Креста.

"Служба безопасности задержала в Киеве вражеского приспешника, который находился в розыске за добровольное сотрудничество с российскими оккупантами на временно захваченной части востока Украины. Злоумышленником оказался бывший руководитель сектора созданного захватчиками "управления пенсионного фонда ЛНР в Новопсковском районе", - рассказали в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что еще в прошлом году сотрудники СБУ разоблачили коллаборанта, задокументировали его преступную деятельность и объявили в розыск.

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"В ходе оперативных действий украинская спецслужба установила, что злоумышленник прибыл в столицу, где пытался "легализоваться" под видом волонтера местного представительства "Общества Красного Креста Украины". Во время "трудоустройства" в гуманитарное учреждение коллаборационист выдавал себя за переселенца из Луганской области и скрыл факты своего сотрудничества с агрессором", - говорится в сообщении.

В дальнейшем он планировал скрыться от правосудия за границу под видом участника международного волонтерского движения.

"Впрочем, сотрудники Службы безопасности помешали этому – своевременно разоблачили и задержали злоумышленника. По данным следствия, фигурантом является житель Луганской области, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили в состав местной оккупационной администрации", - отметили в СБУ.

Так, добавили в СБУ, находясь на "должности", мужчина выполнял указания Москвы по распространению кремлевского режима на территории региона.

"Правонарушитель участвовал во внедрении в Луганской области "рублевой зоны" через пенсионные выплаты", - сказано в сообщении.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет заключения.

Задержание предателей и коллаборантов в Украине

СБУ задержала двух агентов Российской Федерации, которые помогали российским оккупантам подготовить ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектах Одессы и Херсона.

Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" врагу данные о наступательных операциях украинских войск.

Кроме этого Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум подчиненным коллаборанта Сальдо.