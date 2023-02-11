СБУ собрала обоснованные доказательства вины еще двух руководителей оккупационной администрации во временно захваченной части Херсонской области.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум "подчиненным" гауляйтера Херсона Владимира Сальдо, среди них – депутат от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщает пресс-центр СБУ, спецслужба собрала обоснованные доказательства вины еще двух руководителей оккупационной администрации во временно захваченной части Херсонской области. Одним из них является бывший председатель правления местного текстильного комбината, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

После временного захвата областного центра он добровольно вступил в ряды оккупационной администрации, где по личной протекции гауляйтера Сальдо его назначили так называемым "первым заместителем городского главы" Херсона.

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По данным СБУ, чтобы замаскировать свою преступную деятельность, злоумышленник придумал себе псевдоним "Ушинский Семен Анатольевич", которым подписывал "распорядительные" документы оккупационного органа. Прежде всего это касалось "передачи" в собственность страны-агрессора большинства местных промышленных предприятий, больниц, банков и объектов энергетики.

"Однако во время освобождения Херсона коллаборант бежал вместе с другими приспешниками рашистов на левый берег р. Днепр. В ходе обысков в офисном помещении и по адресу проживания фигуранта правоохранители обнаружили документы с доказательствами его сотрудничества с оккупантами. Также сотрудники СБУ изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще одним злоумышленником оказался депутат Генического городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ", который после захвата района согласился возглавить оккупационную администрацию.

На этой "должности" он принимал непосредственное участие в организации псевдореферендума на юге Украины и способствовал принудительной паспортизации местных жителей. Также коллаборационист собирал информацию об участниках движения сопротивления в регионе и доносил на них российским карательным органам.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сейчас фигуранты находятся во временно оккупированном Геническе. Впрочем, сотрудники СБУ знают о местонахождении подозреваемых и проводят комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности.

Предатели Украины-новости

Как сообщал УНИАН, в начале января правоохранители провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо и по месту жительства его приспешников. В имении Сальдо обнаружили документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины. Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он наверняка и набирался идеологии в отношении "великой России", а также пособие по сексу.

Также стало известно, что в ходе обыска в заместителя главы бывшей оккупационной администрации Херсона у него нашли золотые часы, якобы подаренные Владимиром Путиным. Также найдены документы и другие доказательства, доказывающие причастность фигуранта к коллаборационной деятельности.