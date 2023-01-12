Злоумышленником оказался работник медучреждения, которого в начале полномасштабного вторжения завербовали российские спецслужбы.

Правоохранители задержали российского агента, который разведывал позиции украинской противовоздушной обороны на Черкасщине.

Как сообщает Служба безопасности Украины, злоумышленником оказался работник медицинского учреждения, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал представитель российской спецслужбы.

По указаниям агрессора мужчина целенаправленно объезжал территорию региона и собирал информацию о дислокации и перемещениях подразделений Сил обороны.

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"Прежде всего вражеский агент пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации тренировочных центров сухопутных войск ВСУ. Также он передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории областного центра", - рассказали в СБУ.

Кроме этого, он "отчитывался" в ФСБ относительно локаций местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Уточняется, что разведывательная информация нужна была врагу для подготовки серии ракетных ударов по региону.

СБУ задержала злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах.

По данным следствия, предатель передавал разведданные своему российскому куратору через анонимный Telegram-канал в виде отметок на электронных картах и фотоматериалов.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами законспирированной переписки с ФСБ. Также у мужчины нашли паспорт образца бывшего СССР и прокремлевскую символику.

Сейчас следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Борьба с коллаборантами в Украине

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад на Харьковщине задержали коллаборанта, который помогал захватчикам воровать зерно.

На Днепропетровщине разоблачили информатора оккупантов. Мужчина "сливал" россиянам точные координаты местонахождения радиолокационных станций и блокпостов Сил теробороны в области.

В начале января в Львове задержали российского агента, который собирал данные для последующих ракетных атак.

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