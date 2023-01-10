Злоумышленник собирал и передавал информацию через Telegram.

На Днепропетровщине разоблачен информатор российских оккупантов. Он собирал и передавал точные координаты местонахождения радиолокационных станций и блокпостов Сил теробороны в области.

Пресс-служба офиса генерального прокурора сообщает, что по данным следствия, во время полномасштабного вторжения РФ в Украину водитель одного из частных предприятий г. Днепр добровольно согласился на сотрудничество с сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ.

"Для выполнение задач российского куратора мужчина собирал и передавал через Telegram точные координаты местоположения радиолокационных станций и блокпостов Сил тероборони на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

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Информатора задержали во время выполнения очередного задания представителя государства-агрессора. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности. Мужчине сообщили о подозрении в госизмене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Предатели и коллаборанты в Украине

Недавно на Черниговщине СБУ разоблачила предателя, который работал на белорусские спецслужбы. Злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории области. Кроме этого, во Львове задержали российского агента, который собирал данные для последующих ракетных атак.

Предателя также задержали в Киеве. Мужчина стал директором предприятия, которое было создано оккупационными властями на Луганщине. А в Херсоне объявлена в розыск коллаборантка явилась "с повинной".

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