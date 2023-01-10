Он возглавил продовольственный оккупационный орган.

На Харьковщине Служба безопасности Украины раскрыла и задержала коллаборанта. Бывший главный инженер "Купянского комбината хлебопродуктов" возглавлял продовольственный оккупационный орган и помогал захватчикам воровать зерно.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "Чтобы подтвердить свою преданность стране-агрессору, он силой отобрал у главбуха продовольственного предприятия ведомственные печати, штампы, уставные документы и личные дела работников. Затем передал их представителям местной оккупационной администрации. За это его назначили главой созданного рашистами "государственного предприятия "Продовольственные ресурсы" в Купянске".

На своей так называемой "должности" предатель выполнял поручения Кремля по перевозке украинского зерна на территорию РФ. Для этого он составил "договор" с другой оккупационной структурой – "Купянская железная дорога", которая предоставила вагоны для транспортировки ворованной продукции. Зерно планировали разгружать на терминалах одной из российских компаний в Ростове-на-Дону.

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Когда украинские защитники освободили Купянск, то прервали потенциальный вывоз продукции. Коллаборант после бегства рашистов пытался прятаться, но СБУ установила его местонахождение.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", — подытожили в пресс-центре СБУ.

Поимка предателей и агентов РФ: последняя информация

В Днепропетровской области сегодня разоблачили информатора рашистов. Он собирал и передавал данные о расположении радиолокационных станций и блокпостов сил ТРО в регионе.

Еще одного предателя в январе поймали на Львовщине. Это бывший инженер одного из государственных предприятий на востоке Украины, который корректировал огонь по стратегическим объектам в Киеве и Запорожье.

Бывшему правоохранителю на Харьковщине объявили подозрение. Он руководил одним из подразделений в "конвойной службе" оккупантов и сам попросился эту должность.

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