Романенко отметил, что пока непонятно, насколько эти ракеты являются рабочими.

Украинская разведка должна проверить, действительно ли Беларусь получила ракету "Орешник" от России и поставила ее на боевое дежурство.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

"Известно, по пуску одного на Днепр, еще два дополнительных были неудачные. И еще по одной ракете СБУ провела операцию и она была уничтожена. То есть там единицы их", - сказал Романенко.

Также он добавил, что неизвестно, в каком состоянии эти ракеты, то есть неизвестно, насколько они рабочие.

"Поскольку это как конструктор было составлено. Из межконтинентальной трехступенчатой ракеты, взяли две ступени, сформировали. И таким образом появилась ракета среднего радиуса действия "Орешник"", - пояснил Романенко.

Российская ракета "Орешник": что известно

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск якобы получил от россиян ракету "Орешник" и она должна заступить на боевое дежурство.

По данным СМИ, если это действительно так, то время подлета этой ракеты в Киев может составлять около 1 мин и 51 сек. Тогда как в Варшаву "Орешник" будет лететь около 2 мин и 23 сек., а в Вильнюс долетит за 1 мин 4 сек.

Эксперт Павел Лакийчук прокомментировал, что теоретически как Украина, так и Европа могла бы сбивать "Орешник", используя системы Patriot и SAMP/T, но это зависит от типа и количества оружия, выпущенного врагом.

