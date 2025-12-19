Продать доллар можно в среднем по курсу 42,15 грн, а евро - 49,40 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 19 декабря, снизился на 8 копеек и составляет 42,52 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,15 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 50,00 гривень за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,40 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,32 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,25 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,86 грн/евро, а курс продажи - 49,70 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 19 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на предыдущем уровне.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,59 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что накануне праздников валютный рынок испытывает традиционные сезонные колебания. Ежегодные гривневые выплаты (бонусы, премии) традиционно увеличивают спрос на валюту на наличном рынке, но часть граждан может продавать валюту для праздничных приготовлений.

Вас также могут заинтересовать новости: