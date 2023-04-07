Кремлевский прихвостень еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, которые работали на Медведчука, Мураева и Шария.

Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, который помогает агрессору в войне против Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, которые работали на Виктора Медведчука, Евгения Мураева и Анатолия Шария.

Отмечается, что сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников Кремля и помогал им в продвижении враждебных нарративов в информпространстве Украины.

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Для этого, как напомнили в спецслужбе, он был частым "гостем" в эфирах подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и "Russia today".

"В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной". Впрочем, после 24 февраля 2022 года Лазарев скрыто выехал за границу. Впоследствии он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению главы оккупационной власти Сергея Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена), а также по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения кремлевского прихвостня к ответственности.

Дело против Медведчука

11 мая 2021 года тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

21 сентября 2022 года Медведчука обменяли на 215 защитников Украины, которые находились в российском плену. Казак находится в розыске.

13 января 2023 года Верховная Рада Украины досрочно прекратила депутатские полномочия подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

Этих лиц лишили депутатских мандатов в связи с прекращением их гражданства Украины соответствующим указом президента Владимира Зеленского.

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