Сериал получил мировую известность после выхода первого сезона.

Японский телесериал "Икусагами: последний самурай", который вышел на Netflix в ноябре этого года и стал сразу хитом, продлили на второй сезон.

Как отмечает издание Variety, главный актер первого сезонаДзюнити Окада уже ждет возвращения к съемочному процессу.

"Я рад видеть, что лента "Икусагами: последний самурай" достигла мирового признания и продлена на второй сезон. С нетерпением жду возвращения в этот дикий мир. Мы надеемся сделать следующий сезон еще более энергичным и насыщенным событиями", - отметил Окада.

Актриса Юмия Фудзисаки также высказалась о продолжении сериала так:

"Я очень рада, что лента стала настоящим хитом за пределами Японии. Для меня также честь сообщить, что сериал официально получил зеленый свет на второй сезон. Нет сомнений, что новый сезон будет еще больше и лучше первого".

О чем сериал "Икусагами: последний самурай"

Сериал основан на романах Имамуры Сего "Икусагами". Действие ленты происходит в Японии в конце 19 века. По сюжету 292 воина-самурая собираются в храме Тенрюдзи в Киото для смертельного соревнования с главным призом в 100 миллиардов иен. В центре главный герой Сюдзиро, который участвует в опасном соревновании, чтобы спасти свою больную жену и ребенка.

Кстати, первый сезон "Икусагами: последний самурай" занял первое место в глобальном топ-10 неанглоязычных сериалов на Netflix. А в Японии лента занимала лидирующую позицию в течение четырех недель подряд. Позже была номинирована на премию Critics' Choice Awards в категории "Лучший сериал на иностранном языке".

