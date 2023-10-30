Задержали агента ФСБ, который установил скрытые вебкамеры на дорогах Запорожья для шпионажа за колоннами Вооруженных сил Украины.
Как сообщила Служба безопасности Украины, приспешником агрессора оказался местный житель. В конце сентября этого года он дистанционно вышел на администратора прокремлевского Телеграм-канала и предложил ему свою помощь в войне против Украины.
Одной из первых задач этого предателя был сбор сведений о местном областном управлении СБУ. Таким образом он попал в поле зрения внутренней безопасности и контрразведки украинской спецслужбы, которые начали документировать противоправную деятельность российского агента.
Установлено, что для отслеживания колонн ВСУ предатель установил вдоль основных автодорог региона собственные скрытые вебкамеры. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства, таким образом предотвратили передачу разведданных агрессору.
По данным следователей, в зоне особого внимания РФ были колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, которые привлечены к контрнаступательным операциям на южном фронте. Агент установил вебкамеры в локациях, на которые ему указал "куратор" из ФСБ. После установки вебкамер они должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика с предоставлением удаленного доступа кадровым сотрудникам ФСБ.
За выполнение вражеского задания российская спецслужба переправила на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение в размере 30 тыс. грн.
СБУ поэтапно задокументировала преступные действия злоумышленника и задержала агента во время технической проверки одной из вражеских вебкамер.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Агенты ФСБ РФ в Украине-последние новости
На днях СБУ информировала о задержании предпринимателя из Закарпатья, который помогал России производить высокотехнологичное оборудование для военных кораблей. Речь идет о поставках огнеупорного сырья, которое необходимо для выплавки стали и ее дальнейшего применения для производства радиолокационных комплексов для судов российского флота.
Для реализации сделки он выехал в одну из европейских стран, откуда и перевозил соответствующее сырье якобы для заказчиков с Ближнего Востока.
В спецслужбе проинформировали, что переправлял приобретенную продукцию через территорию Беларуси своим покупателям в РФ. Для перевозки оптовых партий сырья делец использовал грузовики собственного автотранспортного предприятия на территории ЕС.
До этого в Донецкой области было нейтрализована агентурная группа ФСБ, злоумышленники разведывали места дислокации и передвижения подразделений ВСУ, задействованных в жестоких боях на Авдеевском направлении. В состав российской агентурной группы входило двое жителей Покровского района, действовавших отдельно друг от друга. Впрочем, оба агента дистанционно "замыкались" на российскую спецслужбу из-за общего "связного" из временно оккупированной части региона. Установлено, что эти российские агенты пытались обнаружить огневые позиции украинской артиллерии и маршруты движения тяжелой бронетехники Сил обороны, в том числе танков Abrams.