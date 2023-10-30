Он собирал данные о маршрутах движения и количестве техники и военных ВСУ, которые отправлялись на передовую.

Задержали агента ФСБ, который установил скрытые вебкамеры на дорогах Запорожья для шпионажа за колоннами Вооруженных сил Украины.

Как сообщила Служба безопасности Украины, приспешником агрессора оказался местный житель. В конце сентября этого года он дистанционно вышел на администратора прокремлевского Телеграм-канала и предложил ему свою помощь в войне против Украины.

Одной из первых задач этого предателя был сбор сведений о местном областном управлении СБУ. Таким образом он попал в поле зрения внутренней безопасности и контрразведки украинской спецслужбы, которые начали документировать противоправную деятельность российского агента.

Установлено, что для отслеживания колонн ВСУ предатель установил вдоль основных автодорог региона собственные скрытые вебкамеры. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства, таким образом предотвратили передачу разведданных агрессору.

По данным следователей, в зоне особого внимания РФ были колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, которые привлечены к контрнаступательным операциям на южном фронте. Агент установил вебкамеры в локациях, на которые ему указал "куратор" из ФСБ. После установки вебкамер они должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика с предоставлением удаленного доступа кадровым сотрудникам ФСБ.

За выполнение вражеского задания российская спецслужба переправила на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение в размере 30 тыс. грн.

СБУ поэтапно задокументировала преступные действия злоумышленника и задержала агента во время технической проверки одной из вражеских вебкамер.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Агенты ФСБ РФ в Украине-последние новости

На днях СБУ информировала о задержании предпринимателя из Закарпатья, который помогал России производить высокотехнологичное оборудование для военных кораблей. Речь идет о поставках огнеупорного сырья, которое необходимо для выплавки стали и ее дальнейшего применения для производства радиолокационных комплексов для судов российского флота.

Для реализации сделки он выехал в одну из европейских стран, откуда и перевозил соответствующее сырье якобы для заказчиков с Ближнего Востока.

В спецслужбе проинформировали, что переправлял приобретенную продукцию через территорию Беларуси своим покупателям в РФ. Для перевозки оптовых партий сырья делец использовал грузовики собственного автотранспортного предприятия на территории ЕС.

До этого в Донецкой области было нейтрализована агентурная группа ФСБ, злоумышленники разведывали места дислокации и передвижения подразделений ВСУ, задействованных в жестоких боях на Авдеевском направлении. В состав российской агентурной группы входило двое жителей Покровского района, действовавших отдельно друг от друга. Впрочем, оба агента дистанционно "замыкались" на российскую спецслужбу из-за общего "связного" из временно оккупированной части региона. Установлено, что эти российские агенты пытались обнаружить огневые позиции украинской артиллерии и маршруты движения тяжелой бронетехники Сил обороны, в том числе танков Abrams.

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