Злоумышленники получили доступ к государственному реестру, благодаря чему в год зарабатывали более 150 млн долларов.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов для моряков.

Как сообщает пресс-служба СБУ, фактически, государственный реестр находился во владении посторонних частных лиц, что позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков.

Ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую преступники получали ежегодно, достигал свыше 150 млн долларов.

В этой схеме была объединена работа сети агентов-посредников, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации, и несанкционированное вмешательство в государственный реестр.

"Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику. А тот с помощью нелегитимного приложения загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации. При этом самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования", - говорится в сообщении.

Вознаграждение для" агента " составляло 3-8 тыс. долларов в зависимости от должности моряка.

Правоохранители установили, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние должностные лица Госслужбы морского и речного транспорта Украины и инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

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Расследуя уголовное производство, киберспециалисты СБУ установили, что госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они же и имели доступ к этим ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства.

По данным СБУ, злоумышленники имели ряд групп в разных месседжерах, где координировали свою работу.

"Сейчас доступ к реестру посторонним лицам, в том числе фигурантам уголовного производства, заблокирован. СБУ принимает все организационно-технические меры, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу", - отметили в ведомстве.

Доказательства преступной схемы были собраны и задокументированы во время масштабной спецоперации, в рамках которой обыски прошли в офисах, дата-центрах и в местах проживания фигурантов.

Решается вопрос об уведомлении им подозрений, следственные действия продолжаются.

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Автор: Антонина Доломанжи