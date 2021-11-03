Один из членов сети задержан.

В Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины прекратили деятельность членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ и координацией одного из боевиков разведывательного подразделения НВФ "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили граждане Украины, завербованные на временно оккупированной территории Донецкой области и маршрутованные для осуществления разведки военных объектов в районе проведения ООС для совершения на них диверсионных акций.

Отмечается, что один из членов сети задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее в Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали экс-боевика самопровозглашенной "ЛНР", который хотел попасть на подконтрольную Киеву территорию, чтобы оформить пенсию.

А вблизи линии разграничения СБУ обнаружила схрон: изъято снарядов более чем на 300 килограммов тротила.

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Автор: Светлана Макринская