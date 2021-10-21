Злоумышленник воевал против участников АТО, отметили в спецслужбе.

В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали экс-боевика самопровозглашенной "ЛНР", который хотел попасть на подконтрольную Киеву территорию, чтобы оформить пенсию.

Злоумышленник воевал против участников Антитеррористической операции, пока неизвестно, причастен ли он к совершению особо тяжких преступлений на Донбассе, говорится на сайте СБУ.

По данным спецслужбы, мужчина пополнил ряды боевиков "ЛНР" в марте 2015-го – стал "мотострелком" и обслуживал вражескую военную технику.

"Впоследствии злоумышленник оставил группировка и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины", – говорится в сообщении.

Экс-боевику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины – "Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований". Позже суд должен избрать задержанному меру пресечения.

Читайте такжеЗадержан боевик-участник штурма управления СБУ в ЛуганскеНапомним, война на востоке Украины начался после того, как Российская Федерация в 2014 году захватила Крым, начала расшатывать ситуацию на части Донбасса, поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", а также перебросила своих военных.

Сначала украинская власть начала на Донбассе антитеррористическую операцию, а после нее стартовала Операция объединенных сил.

Украинские правоохранители задержали уже много боевиков. В частности, в Херсонской области задержан бывший сотрудник так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР", устроившийся на работу в МВД.

Автор: Екатерина Присяжнюк