События произошли в Киевской городской клинической больницы №4.

В Киевской городской клинической больнице №4, в которой лечатся пациенты с коронавирусом, за двое суток покончили с собой двое мужчин. Оба выпрыгнули с одного и того же окна второго этажа.

Об этом сообщает Муниципальный караул Киева.

"В киевской больнице за двое суток два человека покончили жизнь самоубийством. Оба выпрыгнули с одного и того же окна второго этажа. События произошли в Киевской городской клинической больницы №4, которая ориентирована на лечение коронавируса", - говорится в сообщении.

Наряды Муниципальной охраны несут круглосуточное дежурство в указанной больнице.

"Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне. Однако попытки отказа от последнего прыжка оба раза не дали результата. После падения проводились мероприятия реанимации, однако безуспешно", - отмечают в Муниципальном карауле.

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Автор: Денис Прядко