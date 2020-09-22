В Киевской городской клинической больнице №4, в которой лечатся пациенты с коронавирусом, за двое суток покончили с собой двое мужчин. Оба выпрыгнули с одного и того же окна второго этажа.
Об этом сообщает Муниципальный караул Киева.
"В киевской больнице за двое суток два человека покончили жизнь самоубийством. Оба выпрыгнули с одного и того же окна второго этажа. События произошли в Киевской городской клинической больницы №4, которая ориентирована на лечение коронавируса", - говорится в сообщении.
Наряды Муниципальной охраны несут круглосуточное дежурство в указанной больнице.
"Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне. Однако попытки отказа от последнего прыжка оба раза не дали результата. После падения проводились мероприятия реанимации, однако безуспешно", - отмечают в Муниципальном карауле.
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