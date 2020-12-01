Водитель за рулем Volkswagen решил обогнать другие машины по встречной полосе движения, но не рассчитал скорость и дистанцию и устроил ДТП.

В Харьковской области водитель автомобиля Volkswagen нарушил правила дорожного движения, чем спровоцировал масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Telegram-канал Харьков 1654.

Инцидент произошел в селе Покотиловка в Харьковской области утром во вторник, 1 декабря. Виновник аварии ударил три автомобиля на Кольцевой дороге.

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Водитель за рулем Volkswagen решил обогнать другие машины по встречной полосе движения, но не рассчитал скорость и дистанцию и устроил ДТП. В результате аварии были разбиты четыре авто. Обошлось без пострадавших.

Водители автомобилей, пострадавших из-за нарушителя ПДД, пытались устроить самосуд над водителем-виновником. Сам виновник аварии находился в шоковом состоянии.

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Автор: УНИАН