В Харьковской области водитель автомобиля Volkswagen нарушил правила дорожного движения, чем спровоцировал масштабное дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает Telegram-канал Харьков 1654.
Инцидент произошел в селе Покотиловка в Харьковской области утром во вторник, 1 декабря. Виновник аварии ударил три автомобиля на Кольцевой дороге.
Читайте такжеСмертельное ДТП на Кировоградщине: подозреваемого военнослужащего задержали (фото)
Водитель за рулем Volkswagen решил обогнать другие машины по встречной полосе движения, но не рассчитал скорость и дистанцию и устроил ДТП. В результате аварии были разбиты четыре авто. Обошлось без пострадавших.
Водители автомобилей, пострадавших из-за нарушителя ПДД, пытались устроить самосуд над водителем-виновником. Сам виновник аварии находился в шоковом состоянии.
Видео содержит нецензурную лексику!!!
Вас также могут заинтересовать новости:
- Смертельное столкновение на Ривненщине: в ДТП на трассе "Киев-Чоп" погиб человек, трое – в больнице
- В Киеве пьяный водитель бетономешалки въехал в легковушку: его пассажир попал в больницу (фото)
- На Закарпатье грузовик разбил легковушку: четверо погибших (фото, видео)
- Ужасное ДТП на Закарпатье: количество жертв увеличилось до пяти (фото, видео)
- Легковушку разорвало пополам, а водитель чудом уцелел: в сеть попало видео момента ужасного ДТП
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram