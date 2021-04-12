Пострадавшего с ожогами доставили в больницу.

В селе в Ивано-Франковской области мужчина облил себя бензином и поджег. Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля.

Об этом сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

Читайте такжеНа Черниговщине 25-летний военный застрелился из автоматаПо предварительным данным, мужчина пытался свести счеты с жизнью.

«Пострадавший с диагнозом термические ожоги 3-4 степени тяжести головы, верхних конечностей, шеи, спины, грудной клетки, болевой шок 3-4 степени госпитализирован в Городенковскую ЦРБ», - говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц