Мужчина совершил самосожжение / фото depositphotos.com
В селе в Ивано-Франковской области мужчина облил себя бензином и поджег. Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля.
Об этом сообщили в Ивано-Франковской ОГА.
Читайте такжеНа Черниговщине 25-летний военный застрелился из автоматаПо предварительным данным, мужчина пытался свести счеты с жизнью.
«Пострадавший с диагнозом термические ожоги 3-4 степени тяжести головы, верхних конечностей, шеи, спины, грудной клетки, болевой шок 3-4 степени госпитализирован в Городенковскую ЦРБ», - говорится в сообщении.
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