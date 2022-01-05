Молодые люди весело танцевали, пока остальные пассажиры с удивлением на все это смотрели.

В метро Киева компания молодых пассажиров устроила "дикие танцы" под баян. Юноши и девушка весело отплясывали без масок, в руках у одного из пассажиров была бутылка вина. Также в руках у парней можно было заметить сигареты.

Видео появилось в Telegram-канале "Magnolia TV (неофициально)".

Так, молодежь танцевала прямо в вагоне метро. Юноши и девушка прыгали и танцевали, почти не держась за поручни. На "танцорах" не было масок, зато в руке одного из них можно было заметить бутылку игристого вина.

Баянист играл мелодию, очень похожую на песню Русланы "Дикі танці". Девушка, танцующая под аккомпанемент, весело кричала и активно махала руками.

На видео также можно заметить, что вскоре к баянисту решил присоединиться трубач. Мужчина достал свой музыкальный инструмент и начал подыгрывать мелодии на трубе.

Читайте такжеВ Харькове мужчина пришел в метро с коробкой и заявил о минировании станцииКогда именно произошел инцидент - не сообщается. Однако по видео понятно, что "дикие танцы" в столичной подземке проходили не так давно - пассажиры были одеты в куртки и сапоги, по-зимнему. "Танцоры" были без масок, хотя многие остальные пассажиры все же придерживались карантинных ограничений.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в метро Харькова подростки "праздновали" день ВСУ", распивая водку в вагоне. Все это попало на видео.

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