Еще один мужчина находится в больнице с травмами.

Мужчина в Одессе убил знакомого, а второго тяжело ранил. Правоохранители задержали подозреваемого с окровавленными руками.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы в Facebook.

Сообщение об убийстве на улице Ильфа и Петрова поступило в полицию утро 16 августа. По предварительным данным, мужчины распивали алкоголь, внезапно между ними разгорелся конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес травмы своим знакомым, в результате один человек умер, а второй госпитализирован в больницу.

Во время патрулирования проспекта Академика Глушко, правоохранители заметили мужчину похожего по описанию в ориентировке. На руках мужчины обнаружили кровь.

Читайте такжеЧП в Одессе: в центре города на иностранного туриста упала часть фасада зданияКак ранее сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы злоумышленник без всяких объяснений ударил кулаком в лицо 19-летнего милиционера. В течение суток правоохранители установили личность и место нахождения 25-летнего нападавшего, он имеет судимость за ограбление и ведет кочевой образ жизни.

Правонарушителя поместили в изолятор временного содержания и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Автор: Анастасия Горбачева