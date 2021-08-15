Злоумышленник был разоружен бойцами роты полиции особого назначения, которые прибыли на помощь.

В Херсонской области психически больной мужчина убил полицейского и ранил медика, которые прибыли на вызов его матери.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, сегодня утром в с. Веселое Новокаховской городской громады при обслуживании вызова ножевые ранения получили сотрудник сектора реагирования патрульной полиции местного подразделения полиции и представитель службы "103".

Начальник областного главка полиции Александр Прокудин сообщил, что около семи утра по номерам "102" и "103" позвонила жительница с. Веселое, которая сообщила, что у ее 44-летнего сына, который состоит на учете, произошло резкое обострение психической болезни.

"Также мать сообщила, что успела запереть сына в летней кухне. По указанному адресу выехали экипаж группы реагирования местного подразделения полиции и "скорая помощь". Однако, когда полицейский и медработник зашли во двор, больной человек, выломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и нанес ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту полиции", - отметил он. При этом сообщил, что полицейский от полученного ранения по дороге в больницу умер, а жизни медработника угрозы нет.

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Прокудин отметил, что злоумышленник был разоружен бойцами роты полиции особого назначения, которые прибыли на помощь.

В сообщении сказано, что нападавший задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает группа следователей областного главка полиции. "Предварительная квалификация - ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы)", - отмечают в полиции.

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Автор: Надя Пришляк