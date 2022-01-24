Сообщники искали украинок в трудном положении и отправляли их в сексуальное рабство.

В Одесской области разоблачены двое мужчин, отправлявших украинок в сексуальное рабство в ЕС.

Об этом журналистам сообщили в УСБУ в Одесской области.

Установлено, что злоумышленники на протяжении нескольких лет вербовали украинок для продажи в сексуальное рабство в одну из стран Евросоюза под видом трудоустройства на высокооплачиваемую работу.

"Действовали злоумышленники в условиях чрезвычайной конспирации, а количество жертв, вероятно, исчисляется десятками", - отметили в управлении.

По оперативным данным, преступную схему организовал гражданин Российской Федерации совместно с сообщником - гражданином Украины, заручившись "партнерством" в стране, куда отправляли женщин.

Отмечается, что сотрудники СБУ предотвратили незаконную переправку за границу двух женщин в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Одновременно на одном из горнолыжных курортов Закарпатья правоохранители задержали организатора схемы - гражданина РФ.

"Злоумышленники подыскивали кандидаток через личные контакты и в сети интернет, в популярных социальных сетях. Делали "ставку" на тех, кто имел финансовые или иные материальные трудности. Как вариант решения предлагали легальное трудоустройство в одной из стран Евросоюза. В целях конспирации собеседования проводили в основном онлайн. После получения согласия жертвы изготавливали весь необходимый для пересечения государственной границы пакет документов. Заробитчанкам это подавалось как их долговое обязательство перед "работодателем". Украинский делец после переправки женщин в Европу передавал их своему европейскому напарнику. За каждую доставленную "пленницу" злоумышленники получали от 3 до 4 тысяч евро", - отмечает УСБУ на своей странице в Facebook.

Как рассказали УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, россиянину сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины. Он задержан 22 января и сейчас арестован.

Читайте такжеВ Хмельницком мать пыталась продать несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство: женщину осудилиУстановлено, что он планировал отправить двух молодых украинок в Германию. За рубежом девушки должны были оказывать платные сексуальные услуги под прикрытием сообщника подозреваемого и отдавать дельцам 50% заработанных средств.

В правоохранительных органах УНИАН уточнили, что вербовали женщин в Одессе.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе разоблачили группу сутенерш, которые организовали бордели в историческом центре города. К "работе" в борделях злоумышленницы через социальные сети привлекали девушек, оказавшихся в трудном материальном положении.

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