В Хмельницком к 6 годам заключения приговорена женщина, которая пыталась продать несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.
Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.
Читайте такжеВиртуальное рабство вместо шоу: аферисты "разводят" желающих принять участие в "Холостяке" украинокОтмечается, что в июне 2019 года 44-летняя женщина за 20 тыс. грн передала свою на то время 15-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации.
"Девочка-подросток должна была оказывать интимные услуги в заведении разврата в одном из курортных регионов, но мать это никоим образом не смущало", - говорится в сообщении.
Женщину задержали, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
В полиции добавили, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, сама злоумышленница имеет широкий круг тесных связей с представителями криминального мира.
14 декабря Хмельницкий горрайонный суд завершил рассмотрение материалов уголовного производства и признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, и определил ей наказание в виде 6 лет заключения.
Ранее УНИАН сообщал о трех украинках, попавших в сексуальное рабство в Португалии. Девушкам обещали работу, однако после приезда отобрали документы и вынудили к проституции.