Раненых госпитализировали.

В результате ракетного удара по Кривому Рогу поврежден пятиэтажный дом. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг атаковал Кривой Рог. Повреждена пятиэтажка. Выясняем информацию о пострадавших", - заявил он.

Ранее в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, а затем и о движении ракеты на Кривой Рог.

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Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне прямым попаданием попали баллистикой в многоэтажку.

"Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу", - отметил он и добавил, что аварийно-спасательная операция продолжается.

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