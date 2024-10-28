На месте вражеского удара работают все службы.

В понедельник, 28 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате вражеской атаки поврежден трехэтажный жилой дом.

"Предварительно, пострадали 10 человек. В доме и хозяйственных постройках возник пожар", – сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, кроме жилого дома, повреждены также медучреждение, авто и газопровод. На месте вражеского удара работают все службы.

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Других деталей вражеской атаки пока нет.

Атаки РФ по Украине

Вечером 28 октября россияне также нанесли удары по Харькову. Враг атаковал центр города. По предварительным данным, были применены ФАБ-500.

В Харьковской областной военной администрации сообщили о повреждении зданий медицинского и административных учреждений. На месте "прилета" произошел пожар и задымление.

Уже известно о по меньшей мере шести пострадавших в результате российского удара.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне ударили по зданию Госпрома. Это – памятник архитектуры, который находится под охраной ЮНЕСКО, подчеркнул уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Впоследствии это подтвердил и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов:

"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", – написал он.

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