При этом министр надеется, что этот год станет годом победы.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что якобы не знал о скандальном контракте с завышенными ценами на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Впрочем, он заверил, что этот инцидент не повлиял на состояние войск.

Как заявил Резников в интервью канадскому каналу CBC, нужен баланс между секретностью военного времени и переходом к более прозрачной системе и "европейских стандартов" антикоррупционных практик до окончания войны.

На вопрос, когда может закончиться война, министр обороны сказал, что остается оптимистом.

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"Я надеюсь, что этот год станет годом победы. Мы бы хотели (победить - УНИАН) как можно быстрее. Украинский народ хочет этого. Но мы увидим", - сказал он.

Скандал по питанию для ВСУ

21 января украинские СМИ опубликовали данные о контрактах Министерства обороны по закупкам продуктов для ВСУ. Как выяснилось, чиновники закупили продукты в разы дороже розничных цен в столичных супермаркетах.

Авторы расследования заявили, что в Минобороны еще не ответили на их запрос на этот счет.

Результатами журналистского расследования уже заинтересовались в Верховной Раде и в Государственной аудиторской службе.

Впоследствии стало известно, что Верховная Рада вызвала руководство Министерства обороны на заседание парламентского комитета по вопросам нацбезопасности в связи со скандалом вокруг завышенных цен при госзакупках.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали скандал, заявив о преднамеренные манипуляции и распространение заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период.

Потом и сам Резников подробно объяснил что не так с контрактом и почему он "всплыл" именно сейчас. По его словам, произошла техническая ошибка, которая привела к "вбросу".

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