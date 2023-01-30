Кроме того, на своем посту останется Галущенко, говорят источники.

В ближайшее время в отставку отправят министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

Как сообщает "Украинская правда", информацию об отставке этих министров подтвердили информированные источники.

"По данным УП, власть планирует в ближайшее время уволить по меньшей мере двух министров: глава Минмолспорта Вадима Гутцайта, который уже возглавил Национальный олимпийский комитет, и министра мертворожденного Министерства стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Ему, кстати, собеседники УП во власти прочат место посла в Китае", - пишет издание.

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На должность министра молодежи и спорта глава ОП Андрей Ермак рассматривает призер Сиднейской Олимпиады в тройном прыжке, депутата Киевсовета, советника главы ОП Елену Говорову.

Впрочем, не исключено, что это министерство вообще могут ликвидировать, объединив с министерством культуры и информационной политики. В то же время иинистерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также Министерство аграрной политики и продовольствия могут объединить с Минэкономики.

Министру энергетики Герману Галущенко и министру обороны Алексею Резникову отставка не грозит, несмотря на слухи и скандалы.

Как отмечают источники, пока не будет кадровых решений в отношении главы МВД. Руководить МВД будет действующий и. о. Игорь Клименко.

Скандальные отставки в 2023 году

23 января Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Ранее его задержали при получении взятки в размере $400 тыс.

24 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых председателей областных государственных администраций. Среди них главы Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Киевской ОВА.

При этом уже экс-главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса президента.

Кроме того, заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода написал заявление об увольнении.

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