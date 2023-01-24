Почему появились "ошибки" - должны выяснить в ближайшее время.

Министр обороны Алексей Резников выступил перед членами Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики относительно скандала вокруг питания для украинских воинов.

Как сообщила член комитета, народный депутат Виктория Сюмар, глава МО признал, что в контракте есть несколько ошибок.

"Министр признал, что в перечне продуктов из 400 позиций есть ошибки. Не одна. Речь идет не только о яйцах в килограммах и тоннах, но и о многих других позициях. Именно поэтому ушел замминистра Шаповалов. Почему появились "ошибки" - должны выяснить в ближайшее время", - заявила Сюмар.

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Кроме того, министр ответил, действительно ли он видит вину журналистов в огласке этого контракта и почему прозвучал призыв к СБУ заняться этим делом. По словам Резникова, в контексте СБУ речь идет сугубо о работниках МО, которые были источниками информации. Об отсутствии претензий к журналисту министр сам скажет свою позицию.

"Министерство также думает над другой системой, когда будет сформировано 52 вида меню для военнослужащих и закупки будут осуществляться под эти меню. Но это - проект с перспективой 4-5 месяцев. Будет ли другая система более прозрачной - не понятно", - отметила Сюмар.

Поэтому нардепы зарегистрировали закон об обязательном обнародовании закупочных цен на продукты питания Министерством обороны.

Скандал с питанием для ВСУ

Издание "Зеркало недели" сообщило, что Минобороны подписало соглашение на 13 миллиардов с компанией с уставным капиталом в тысячу гривен, использовав ее как фирму-"прокладку".

НАБУ еще до огласки в СМИ начало расследование о закупке продовольствия для военнослужащих по завышенным ценам.

Позже, 23 января, министр обороны Украины Алексей Резников опроверг, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам. Он заявил, что произошла техническая ошибка, а СМИ распространили "вброс" из документа, которого физически еще не существует.

Сегодня стало известно, что заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов попросил об увольнении с поста на фоне обвинений с закупками продуктов для Вооруженных сил Украины.

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