Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов попросил об освобождении от должности на фоне обвинений с закупками продуктов для Вооруженных сил Украины.

"Министр обороны Украины сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова относительно его увольнения с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины", - сообщили в Минобороны.

В частности, Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, "попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

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"Несмотря на то, что озвученные обвинения являются необоснованными и безосновательными, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", - говорится в сообщении.

В связи с этим, Минобороны считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность во время дополнительных уточнений и возможных расследований.

Скандал в Минобороны

Как сообщало издание "Зеркало недели", Минобороны подписало соглашение на 13 миллиардов с компанией с уставным капиталом в тысячу гривен, использовав ее как фирму-"прокладку".

Как сообщал УНИАН, НАБУ еще до огласки в СМИ начало расследование о закупке продовольствия для военнослужащих по завышенным ценам.

Позже, 23 января, министр обороны Украины Алексей Резников опроверг, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам.

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