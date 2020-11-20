В поселке Кринички в Днепропетровской области из выгребной ямы спасли годовалого малыша.
Читайте такжеВ Запорожье женщина с подозрением на COVID-19 выпрыгнула из окна больницы (видео 18+)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Из-за родительского недосмотра ребенок упал в домашнюю уличную уборную.
В сооружении зацементирован пол поэтому добраться до малыша взрослые самостоятельно не смогли. Отец держал малыша на крючке и веревке.
Прибывшим спасателям пришлось сделать подкоп под фундамент здания, чтобы освободить ребенка.
Сейчас мальчик в больнице. Медики говорят, что его жизни ничего не угрожает.
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