Прибывшим спасателям пришлось сделать подкоп под фундамент здания.

В поселке Кринички в Днепропетровской области из выгребной ямы спасли годовалого малыша.

Читайте такжеВ Запорожье женщина с подозрением на COVID-19 выпрыгнула из окна больницы (видео 18+)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Из-за родительского недосмотра ребенок упал в домашнюю уличную уборную.

В сооружении зацементирован пол поэтому добраться до малыша взрослые самостоятельно не смогли. Отец держал малыша на крючке и веревке.

Прибывшим спасателям пришлось сделать подкоп под фундамент здания, чтобы освободить ребенка.

Сейчас мальчик в больнице. Медики говорят, что его жизни ничего не угрожает.

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Автор: УНИАН