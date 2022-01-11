В ДТП в Мелитополе погибли два человека / иллюстративное фото УНИАН

В городе Мелитополь Запорожской области произошло смертельное ДТП – иномарку разорвало практически пополам, погибли два человека.

Авария в Мелитополе случилась на проспекте Богдана Хмельницкого возле остановки "Черный гастроном", пишет ria-m.tv.

По предварительным сведениям, авто Chevrolet Cruze на высокой скорости врезалось в дерево. После ДТП в Мелитополе погибли женщина и мужчина, их тела были разбросаны по дороге.

На место аварии прибыли полицейские, территория была оцеплена.

В аварии в Мелитополе погибли два человека / фото ria-m.tv

Читайте такжеВ Запорожской области "огненный" диван едва не убил женщинуВ сети уже появилось видео, на котором запечатлены последствия смертельной аварии в Мелитополе. На видео видны, в том числе, части разбитой машины.

Ранее стало известно, что утром 9 января во Львовской области рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с минивэном Mazda 5, пострадали несколько человек. В результате аварии минивэн превратился в металлолом.

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