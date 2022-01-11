По предварительным данным, в городе иномарка "влетела" в дерево.

В городе Мелитополь Запорожской области произошло смертельное ДТП – иномарку разорвало практически пополам, погибли два человека.

Авария в Мелитополе случилась на проспекте Богдана Хмельницкого возле остановки "Черный гастроном", пишет ria-m.tv.

По предварительным сведениям, авто Chevrolet Cruze на высокой скорости врезалось в дерево. После ДТП в Мелитополе погибли женщина и мужчина, их тела были разбросаны по дороге.

На место аварии прибыли полицейские, территория была оцеплена.

Читайте такжеВ Запорожской области "огненный" диван едва не убил женщинуВ сети уже появилось видео, на котором запечатлены последствия смертельной аварии в Мелитополе. На видео видны, в том числе, части разбитой машины.

Ранее стало известно, что утром 9 января во Львовской области рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с минивэном Mazda 5, пострадали несколько человек. В результате аварии минивэн превратился в металлолом.

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