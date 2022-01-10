ДТП на Черниговщине случилось вечером возле одного из сел.

В Черниговской области в результате столкновения легковушки с микроавтобусом пострадали 11 человек, среди которых ребенок 2010 г. р.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло вечером 9 января вблизи с. Городище Нежинского района на автодороге М-02 "Копти – Глухов – Бачевск".

Читайте такжеМинивэн превратился в металлолом: на Львовщине в ДТП попал автобус с пассажирами (фото)Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Для деблокирования пострадавших привлекались девять человек и три единицы техники ГСЧС.

Напомним, утром 7 декабря около с. Брусилов Черниговской области произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна – Чернигов". В результате аварии погибли 13 человек, а семь – были госпитализированы.

Позже стало известно, что в городе Бахмач на Черниговщине депутат городского совета сбил насмерть велосипедиста и пытался скрыться с места ДТП.

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