Авто влетело в крышу дома / фото ГСЧС
В селе Соколовка Ивано-Франковской области водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в крышу дома.
Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Читайте такжеРоссийский космический мусор протаранил китайский спутник - NASA"Было установлено, что легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и столкнулся с жилым домом", - говорится в сообщении.
Из автомобиля спасатели достали женщину и передали ее медикам.
Авто влетело в крышу дома / фото ГСЧС
Ранее нетрезвая женщина в Одессе протаранила головой трамвай. Она получила травму головы.