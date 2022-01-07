В результате ДТП пострадала женщина.

В селе Соколовка Ивано-Франковской области водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в крышу дома.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Читайте такжеРоссийский космический мусор протаранил китайский спутник - NASA"Было установлено, что легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и столкнулся с жилым домом", - говорится в сообщении.

Из автомобиля спасатели достали женщину и передали ее медикам.

Ранее нетрезвая женщина в Одессе протаранила головой трамвай. Она получила травму головы.

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