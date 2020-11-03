В Киеве родная дочь организовала разбойное нападение на свою 70-летнюю мать. С ножом в руке она потребовала от матери отдать все деньги.
Читайте такжеВ Донецкой области мужчина полтысячи раз пырнул товарища ножомКак пишет «Обозреватель», случилось все в одном из домов по ул. Лисковской в Деснянском районе вечером 1 ноября. Трое преступников ворвались в квартиру на 16-м этаже, избили хозяйку и завладели 10 тысячами гривень, а также ключами от автомобиля младшего брата 41-летней налетчицы. На данный момент угнанное авто вернули владельцу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Розыск преступников продолжается. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Ривне неизвестные в балаклавах напали на судью возле его дома
- В Умани открыли уголовное дело после нападения на хасида
- В Сумской области двое злоумышленников под видом полиции подстрелили кандидата в депутаты
- Под Винницей двое молодчиков напали на избирательную комиссию (фото)
- На Харьковщине жестоко избили битами экс-министра Украины
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram