Открыто уголовное производство.

В Киеве родная дочь организовала разбойное нападение на свою 70-летнюю мать. С ножом в руке она потребовала от матери отдать все деньги.

Читайте такжеВ Донецкой области мужчина полтысячи раз пырнул товарища ножомКак пишет «Обозреватель», случилось все в одном из домов по ул. Лисковской в Деснянском районе вечером 1 ноября. Трое преступников ворвались в квартиру на 16-м этаже, избили хозяйку и завладели 10 тысячами гривень, а также ключами от автомобиля младшего брата 41-летней налетчицы. На данный момент угнанное авто вернули владельцу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Розыск преступников продолжается. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: УНИАН