Погибший странным образом оказался на охраняемой территории.

В Крыма российский оккупант застрелил своего сослуживца. "Минуснутым" оказался 42-летний сержант Алексей Л.

Как сообщают российские паблики, инцидент произошел в ночь на 12 августа. Алексей Л. был контрактником из Москвы. В тот роковой день недалеко от села Почетное он зашел на охраняемую территорию, не назвал пароль и не реагировал на предупредительные выстрелы.

45-летний рядовой из Красногорска Руслан М. увидел "неизвестного мужчину", спросил пароль, ответа не получил, сделал два выстрела в воздух, а затем расстрелял оккупанта.

Видео дня

Уже позже выяснилось, что погибший был сослуживцем Руслана М. Из той же воинской части. Неизвестно, что Алексей Л. делал на территории, находившейся под охраной. Материалы переданы в военно-следственный отдел РФ.

"Дружественный огонь" оккупантов

Как сообщал УНИАН, 11 августа во временно оккупированном поселке Урзуф, расположенном недалеко от Мариуполя Донецкой области, произошла очень серьезная перестрелка между оккупантами. Есть погибшие.

Недавно стало известно, что в городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции своих же "товарищей". Впоследствии появилось видео, на котором российский танк расстреливает свои же позиции.

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