Как минимум двое российских оккупантов получили ножевые ранения.

В Ростовской области РФ оккупант набросился с ножом на сослуживцев.

Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости", несколько дней назад группа контрактников двигалась на грузовом авто к месту дислокации в Тарасовском районе. В какой-то момент среди пассажиров произошел конфликт, после словесного спора один из них достал карманный нож.

48-летний житель Удмуртии Николай П. ударил своего сослуживца из Кемеровской области в область уха. В результате драки мужчина успел ранить еще одного военного-38-летний мужчина (также житель Удмуртии, отец двоих детей) получил удар в бедро. После этого у нападавшего смогли забрать нож и вызвать помощь. Пострадавших доставили в больницу, нападавшего задержали.

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Инциденты среди оккупантов

Подобных инцидентов в рядах российской армии было много. Напомним, что весной в Курской области срочник расстрелял сослуживцев.

Кроме того, Брянской области убили майора. Среди подозреваемых сержант, которого тот избил.

9 июля в Подмосковье произошла массовая драка в лагере подготовки российских военнослужащих. Инцидент произошел в воинской части поселка Калининец, куда привезли контрактников из города Юрга. Конфликт начался из-за того, что один из прибывших пошел в магазин - его обвинили в нарушении устава и начали избивать сотрудники разведроты и военной полиции.

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